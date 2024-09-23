https://ria.ru/20240923/fsb-1974178076.html
ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге
ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге - РИА Новости, 23.09.2024
ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге
Опубликованная в СМИ информация о том, что в Екатеринбурге якобы задержали подозреваемого, устроившего подрыв в одном из районов города, не соответствует... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:05
2024-09-23T10:05
2024-09-23T10:05
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Опубликованная в СМИ информация о том, что в Екатеринбурге якобы задержали подозреваемого, устроившего подрыв в одном из районов города, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. Ранее местные СМИ сообщили, что правоохранители задержали 20-летнего жителя уральской столицы, который якобы по указанию украинской разведки за вознаграждение утроил подрыв на территории Верх-Исетского района около базы Росгвардии и военной части. "Сведения, изложенные в данной публикации, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. По данным антитеррористической комиссии Свердловской области, утром 11 сентября неподалеку от гаражного кооператива в районе ВИЗ уральской столицы произошел взрыв, в результате которого один человек был госпитализирован, три транспортных средства повреждены.
https://ria.ru/20240918/sud-1973511874.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге
ФСБ опровергла данные СМИ о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге