https://ria.ru/20240923/fsb-1974178076.html

ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге

ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге - РИА Новости, 23.09.2024

ФСБ опровергла данные о задержании подозреваемого в подрыве в Екатеринбурге

Опубликованная в СМИ информация о том, что в Екатеринбурге якобы задержали подозреваемого, устроившего подрыв в одном из районов города, не соответствует... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:05

2024-09-23T10:05

2024-09-23T10:05

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Опубликованная в СМИ информация о том, что в Екатеринбурге якобы задержали подозреваемого, устроившего подрыв в одном из районов города, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. Ранее местные СМИ сообщили, что правоохранители задержали 20-летнего жителя уральской столицы, который якобы по указанию украинской разведки за вознаграждение утроил подрыв на территории Верх-Исетского района около базы Росгвардии и военной части. "Сведения, изложенные в данной публикации, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. По данным антитеррористической комиссии Свердловской области, утром 11 сентября неподалеку от гаражного кооператива в районе ВИЗ уральской столицы произошел взрыв, в результате которого один человек был госпитализирован, три транспортных средства повреждены.

https://ria.ru/20240918/sud-1973511874.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)