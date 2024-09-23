https://ria.ru/20240923/forum-1974148144.html

Мишустин выступит на форуме "Микроэлектроника 2024"

Мишустин выступит на форуме "Микроэлектроника 2024" - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин выступит на форуме "Микроэлектроника 2024"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе российского форума "Микроэлектроника", который в этом году будет посвящен перспективам развития... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T00:55

2024-09-23T00:55

2024-09-23T00:55

экономика

россия

сочи

михаил мишустин

денис мантуров

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_0:52:3336:1929_1920x0_80_0_0_e5d4eda2f8e5c2facb3e7918e950fe4f.jpg

СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе российского форума "Микроэлектроника", который в этом году будет посвящен перспективам развития российской микроэлектронной отрасли. Десятый форум "Микроэлектроника" пройдет с 23 по 28 сентября на федеральной территории "Сириус", недалеко от Сочи. Как сообщила пресс-служба правительства, Мишустин в понедельник выступит на пленарном заседании форума, тема которого - "Состояние и перспективы развития российской микроэлектронной отрасли". По данным кабмина, в мероприятии также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев. Форум "Микроэлектроника" Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе. Микроэлектроника считается одной из основ технологического суверенитета страны. Цель форума - обсудить перспективные направления развития отрасли с участием представителей научного сообщества, госструктур и бизнеса. Предыдущий форум 2023 года был посвящен вопросам содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития. В этом году в мероприятии примут участие более 3 тысяч специалистов из 850 компаний и организаций. Общая площадь выставки составит 1,7 тысячи квадратных метров, свои экспозиции представят 145 компаний. Форум пройдет в очно-заочном формате на площадках научно-технологического университета "Сириус". Всего запланировано более 100 мероприятий научной, деловой и культурной программы, многие из которых будут приурочены к 10-летию форума. Нынешний форум проводится в преддверии нового профессионального праздника - Дня работника электронной промышленности, который с этого года будет отмечаться в первое воскресенье октября. Развитие российской электронной промышленности Электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек. Согласно стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года, в стране предусматривается девять ключевых направлений: "Научно-техническое развитие", "Средства производства", "Отраслевые стандарты", "Кадры", "Управление", "Кооперация", "Отраслевая информационная среда", "Рынки и продукция" и "Экономическая эффективность". К 2030 году ожидается обеспечение лидирующих позиций на перспективных рынках и глобальное технологическое лидерство. В России осуществляется государственная финансовая поддержка российских разработчиков электроники. Субсидии выделяются в рамках двух постановлений правительства. В мае 2024 года замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщал, что Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года. В 2023 году такая поддержка государства позволила компаниям сэкономить 71,5 миллиарда рублей. В 2019 году в России был запущен Единый реестр российской радиоэлектронной продукции для ограничения госзакупок иностранной продукции и стимулирования развития производства отечественного оборудования. Он включает перечни как радиоэлектроники, так и телеком-оборудования. C 1 января 2024 года заработала балльная система для оценки локализации производства телеком-оборудования.

https://ria.ru/20240917/mishustin-1973197062.html

https://ria.ru/20240815/mikroelektronika-1966415818.html

https://ria.ru/20240709/moskva-1958562525.html

https://ria.ru/20240319/mikroelektronika-1934085148.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, сочи, михаил мишустин, денис мантуров, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)