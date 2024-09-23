Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов

В Петергофе прошел осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина"
Праздники, проводимые здесь со времен Петра I, традиционно сопровождаются богатыми иллюминациями и фейерверками.
Праздники, проводимые здесь со времен Петра I, традиционно сопровождаются богатыми иллюминациями и фейерверками.
В выходные тысячи гостей приехали в Петергоф, в Нижний парк, чтобы увидеть ежегодное представление на Большом каскаде.
В выходные тысячи гостей приехали в Петергоф, в Нижний парк, чтобы увидеть ежегодное представление на Большом каскаде.
Фестиваль посвящен Году семьи и 225-летию Александра Пушкина. Лучше всего эти темы объединяют сказки. Поэтому аллеи и фонтаны Нижнего парка на два дня превратились в придуманный мир писателя.
Фестиваль посвящен Году семьи и 225-летию Александра Пушкина. Лучше всего эти темы объединяют сказки. Поэтому аллеи и фонтаны Нижнего парка на два дня превратились в придуманный мир писателя.
Большой каскад стал местом, где соединились цифровые технологии и пиротехническое искусство. На фасаде Большого петергофского дворца оживали герои литературных произведений.
Большой каскад стал местом, где соединились цифровые технологии и пиротехническое искусство. На фасаде Большого петергофского дворца оживали герои литературных произведений.
Под окнами Большой Оранжереи выступил ансамбль "Три девицы". В сказке Пушкина их прототипы "под окном пряли поздно вечерком". Героини непрерывно тянули пряжу и пели народные песни.
Под окнами Большой Оранжереи выступил ансамбль "Три девицы". В сказке Пушкина их прототипы "под окном пряли поздно вечерком". Героини непрерывно тянули пряжу и пели народные песни.
Китовый пруд превратился в место, где можно увидеть золотую рыбку из "Сказки о рыбаке и рыбке". Она невероятных размеров и повторяет вопрос: "Чего тебе надобно, старче?"
Китовый пруд превратился в место, где можно увидеть золотую рыбку из "Сказки о рыбаке и рыбке". Она невероятных размеров и повторяет вопрос: "Чего тебе надобно, старче?"
Под открытым небом выступали актеры петербургских уличных театров.
Под открытым небом выступали актеры петербургских уличных театров.
"Хор Дурацкого" представил музыкальную программу "Десять фактов об Александре Сергеевиче, притянутых за бакенбарды".
"Хор Дурацкого" представил музыкальную программу "Десять фактов об Александре Сергеевиче, притянутых за бакенбарды".
Вечером праздник продолжился фейрверками.
Фестиваль – самое яркое событие конца летнего сезона, но не его закрытие. Фонтаны нижнего парка будут работать до 13 октября включительно. Так что у туристов еще есть время полюбоваться золотой осенью в Петергофе.
Фестиваль – самое яркое событие конца летнего сезона, но не его закрытие. Фонтаны нижнего парка будут работать до 13 октября включительно. Так что у туристов еще есть время полюбоваться золотой осенью в Петергофе.