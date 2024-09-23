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Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов - РИА Новости, 23.09.2024
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Туризм
 
14:26 23.09.2024 (обновлено: 14:31 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/festival-1974199225.html
Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов
Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов - РИА Новости, 23.09.2024
Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов
Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" прошел в Петергофе. Иллюминации, фейерверки в сказочном мире поэта — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2024
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туризм
фото - туризм
петергоф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" прошел в Петергофе. Иллюминации, фейерверки в сказочном мире поэта — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Фото - Туризм, Петергоф, Александр Пушкин, Петр I, Фонтаны, Санкт-Петербург
Сказки Пушкина в Петергофе: яркие кадры с фестиваля фонтанов

В Петергофе прошел осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" прошел в Петергофе. Иллюминации, фейерверки в сказочном мире поэта — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Праздники, проводимые здесь со времен Петра I, традиционно сопровождаются богатыми иллюминациями и фейерверками.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Праздники, проводимые здесь со времен Петра I, традиционно сопровождаются богатыми иллюминациями и фейерверками.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

В выходные тысячи гостей приехали в Петергоф, в Нижний парк, чтобы увидеть ежегодное представление на Большом каскаде.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

В выходные тысячи гостей приехали в Петергоф, в Нижний парк, чтобы увидеть ежегодное представление на Большом каскаде.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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2 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Фестиваль посвящен Году семьи и 225-летию Александра Пушкина. Лучше всего эти темы объединяют сказки. Поэтому аллеи и фонтаны Нижнего парка на два дня превратились в придуманный мир писателя.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе.

Фестиваль посвящен Году семьи и 225-летию Александра Пушкина. Лучше всего эти темы объединяют сказки. Поэтому аллеи и фонтаны Нижнего парка на два дня превратились в придуманный мир писателя.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Большой каскад стал местом, где соединились цифровые технологии и пиротехническое искусство. На фасаде Большого петергофского дворца оживали герои литературных произведений.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Большой каскад стал местом, где соединились цифровые технологии и пиротехническое искусство. На фасаде Большого петергофского дворца оживали герои литературных произведений.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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4 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Под окнами Большой Оранжереи выступил ансамбль "Три девицы". В сказке Пушкина их прототипы "под окном пряли поздно вечерком". Героини непрерывно тянули пряжу и пели народные песни.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Под окнами Большой Оранжереи выступил ансамбль "Три девицы". В сказке Пушкина их прототипы "под окном пряли поздно вечерком". Героини непрерывно тянули пряжу и пели народные песни.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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5 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Китовый пруд превратился в место, где можно увидеть золотую рыбку из "Сказки о рыбаке и рыбке". Она невероятных размеров и повторяет вопрос: "Чего тебе надобно, старче?"

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Китовый пруд превратился в место, где можно увидеть золотую рыбку из "Сказки о рыбаке и рыбке". Она невероятных размеров и повторяет вопрос: "Чего тебе надобно, старче?"

© РИА Новости / Артем Пряхин
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6 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Под открытым небом выступали актеры петербургских уличных театров.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Под открытым небом выступали актеры петербургских уличных театров.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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7 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

"Хор Дурацкого" представил музыкальную программу "Десять фактов об Александре Сергеевиче, притянутых за бакенбарды".

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

"Хор Дурацкого" представил музыкальную программу "Десять фактов об Александре Сергеевиче, притянутых за бакенбарды".

© РИА Новости / Артем Пряхин
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8 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Вечером праздник продолжился фейрверками.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Вечером праздник продолжился фейрверками.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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9 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Фестиваль – самое яркое событие конца летнего сезона, но не его закрытие. Фонтаны нижнего парка будут работать до 13 октября включительно. Так что у туристов еще есть время полюбоваться золотой осенью в Петергофе.

Осенний фестиваль фонтанов Сказки Пушкина в Петергофе

Фестиваль – самое яркое событие конца летнего сезона, но не его закрытие. Фонтаны нижнего парка будут работать до 13 октября включительно. Так что у туристов еще есть время полюбоваться золотой осенью в Петергофе.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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