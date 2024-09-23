https://ria.ru/20240923/evropa-1974222810.html

Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле

Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024

Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле

Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:38

2024-09-23T12:38

2024-09-23T12:48

европа

в мире

дмитрий песков

россия

евросоюз

нато

эммануэль макрон

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно и архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

европа

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, в мире, дмитрий песков, россия, евросоюз, нато, эммануэль макрон, франция