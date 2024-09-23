Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле
Песков: Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно и архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.
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