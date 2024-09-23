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Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024
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12:38 23.09.2024 (обновлено: 12:48 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/evropa-1974222810.html
Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле
Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024
Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле
Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:38
2024-09-23T12:48
европа
в мире
дмитрий песков
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евросоюз
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно и архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.
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европа, в мире, дмитрий песков, россия, евросоюз, нато, эммануэль макрон, франция
Европа, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, Франция
Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявили в Кремле

Песков: Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, для этого потребуется много усилий на фоне перемен в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно и архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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ЕвропаВ миреДмитрий ПесковРоссияЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронФранция
 
 
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