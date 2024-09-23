https://ria.ru/20240923/elbrus-1974149287.html
На Эльбрусе возобновляют работу канатные дороги
На Эльбрусе возобновляют работу канатные дороги - РИА Новости, 23.09.2024
На Эльбрусе возобновляют работу канатные дороги
Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют свою работу в понедельник после трехнедельной остановки, связанной с проведением регламентных технических... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:09
2024-09-23T01:09
2024-09-23T01:09
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НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют свою работу в понедельник после трехнедельной остановки, связанной с проведением регламентных технических работ, сообщает "Кавказ.РФ". Ранее сообщалось, что в период со 2 по 22 сентября 2024 года гондольные канатные дороги до станций "Кругозор", "Мир" и "Гарабаши" на Эльбрусе будут закрыты для проведения осенних регламентных работ. Длительное закрытие подъемников связано с необходимостью проведения "большой инспекции" с заменой технического оборудования после 22,5 тысячи часов работы. "На "Эльбрусе" завершилась "большая инспекция" канатных дорог. На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации "Кавказ.РФ" проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность работы дороги… В понедельник, 23 сентября, канатка откроется для туристов", - говорится в сообщении. По данным "Кавказ.РФ", в ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, произведенные на базе московского завода компании "Руслет". "Специалисты службы эксплуатации совместно с конструкторами подготовили чертежи запасных деталей, производитель подобрал нужный материал, провел испытания и сертификацию. Таким образом, получилась первая большая партия запчастей для канатных дорог отечественного производителя", - отмечает компания.
https://ria.ru/20240820/elbrus-1967285919.html
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эльбрус, общество, туризм
Эльбрус, Общество, Туризм
На Эльбрусе возобновляют работу канатные дороги
Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют работу в понедельник
НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют свою работу в понедельник после трехнедельной остановки, связанной с проведением регламентных технических работ, сообщает "Кавказ.РФ".
Ранее сообщалось, что в период со 2 по 22 сентября 2024 года гондольные канатные дороги до станций "Кругозор", "Мир" и "Гарабаши" на Эльбрусе будут закрыты для проведения осенних регламентных работ. Длительное закрытие подъемников связано с необходимостью проведения "большой инспекции" с заменой технического оборудования после 22,5 тысячи часов работы.
"На "Эльбрусе" завершилась "большая инспекция" канатных дорог. На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации "Кавказ.РФ" проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность работы дороги… В понедельник, 23 сентября, канатка откроется для туристов", - говорится в сообщении.
По данным "Кавказ.РФ", в ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, произведенные на базе московского завода компании "Руслет".
"Специалисты службы эксплуатации совместно с конструкторами подготовили чертежи запасных деталей, производитель подобрал нужный материал, провел испытания и сертификацию. Таким образом, получилась первая большая партия запчастей для канатных дорог отечественного производителя", - отмечает компания.