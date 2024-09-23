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Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы - РИА Новости, 23.09.2024
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14:28 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ekspert-1974246788.html
Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы
Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы - РИА Новости, 23.09.2024
Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы
Удорожание энергоресурсов из-за ограничений против России сделало сталь европейского производства неконкурентоспособной, что может привести к введению в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:28
2024-09-23T14:28
экономика
цены на нефть
китай
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удорожание энергоресурсов из-за ограничений против России сделало сталь европейского производства неконкурентоспособной, что может привести к введению в Евросоюзе высоких пошлин или даже запрета на поставку стали из этой страны, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что европейские производители обратились к чиновникам с призывом справиться с резким ростом китайского экспорта стали, который привел к тому, что европейские цены упали ниже себестоимости производства. Ожидается, что Китай экспортирует более 100 миллионов тонн металла в этом году, пишет газета. "Боролись с Россией, получили экспансию Китая. Было очевидно, что удорожание энергоресурсов в ЕС на фоне конфликта с Россией поставит европейскую базовую промышленность в крайне невыгодные условия", - сказал эксперт. Худалов добавил, что "углеродное регулирование" может позволить европейцам с 2026 года отыграть часть потерь рыночной доли у китайцев. Тем не менее он отметил, что сделать это будет крайне сложно, учитывая вложения Китая в низкоуглеродные технологии и сертификацию. "Впрочем, всегда можно объявить китайские сертификаты недостоверными. Так что ждём запретов на поставку стали из Китая либо антимонопольных пошлин в 150-200%", - заключил Худалов.
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экономика, цены на нефть, китай, россия, евросоюз, европа
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Евросоюз, Европа
Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы

Худалов: подорожание энергоресурсов поставило Европу в невыгодные условия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Удорожание энергоресурсов из-за ограничений против России сделало сталь европейского производства неконкурентоспособной, что может привести к введению в Евросоюзе высоких пошлин или даже запрета на поставку стали из этой страны, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что европейские производители обратились к чиновникам с призывом справиться с резким ростом китайского экспорта стали, который привел к тому, что европейские цены упали ниже себестоимости производства. Ожидается, что Китай экспортирует более 100 миллионов тонн металла в этом году, пишет газета.
"Боролись с Россией, получили экспансию Китая. Было очевидно, что удорожание энергоресурсов в ЕС на фоне конфликта с Россией поставит европейскую базовую промышленность в крайне невыгодные условия", - сказал эксперт.
Худалов добавил, что "углеродное регулирование" может позволить европейцам с 2026 года отыграть часть потерь рыночной доли у китайцев. Тем не менее он отметил, что сделать это будет крайне сложно, учитывая вложения Китая в низкоуглеродные технологии и сертификацию.
"Впрочем, всегда можно объявить китайские сертификаты недостоверными. Так что ждём запретов на поставку стали из Китая либо антимонопольных пошлин в 150-200%", - заключил Худалов.
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