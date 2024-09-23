Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/efimov-1973913381.html
Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ
Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2024
Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ
На юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 339 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:10
2024-09-23T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. На юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 339 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров. Вложения в проекты составят около 171 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,9 миллиарда рублей. В итоге будет создано 5,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, наибольший объем жилья в рамках двух проектов КРТ появится в Черёмушках. Его площадь составит почти 182 тысячи квадратных метров.Жилые кварталы займут пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. Помимо этого, там построят административные объекты.
https://ria.ru/20240920/efimov-1973710084.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. На юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 339 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров. Вложения в проекты составят около 171 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,9 миллиарда рублей. В итоге будет создано 5,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, наибольший объем жилья в рамках двух проектов КРТ появится в Черёмушках. Его площадь составит почти 182 тысячи квадратных метров.
Жилые кварталы займут пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. Помимо этого, там построят административные объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Ефимов: в парке "Москино" построят новые павильоны и площадки в рамках КРТ
20 сентября, 14:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала