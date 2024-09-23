https://ria.ru/20240923/efimov-1973913381.html

Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ

Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 23.09.2024

Ефимов: на юго-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ

На юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 339 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. На юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 339 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров. Вложения в проекты составят около 171 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,9 миллиарда рублей. В итоге будет создано 5,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, наибольший объем жилья в рамках двух проектов КРТ появится в Черёмушках. Его площадь составит почти 182 тысячи квадратных метров.Жилые кварталы займут пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. Помимо этого, там построят административные объекты.

https://ria.ru/20240920/efimov-1973710084.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы