https://ria.ru/20240923/dtp-1974318368.html
На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП
На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.09.2024
На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:20
2024-09-23T21:20
2024-09-23T21:23
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "ДТП с участием двух автобусов, автомобиля такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение в районе аварии затруднено.
https://ria.ru/20240922/dtp-1974058602.html
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происшествия, москва, россия, дтп
Происшествия, Москва, Россия, ДТП
На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП
На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса, такси и грузовик
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"ДТП с участием двух автобусов, автомобиля такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение в районе аварии затруднено.