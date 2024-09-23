https://ria.ru/20240923/dtp-1974318368.html

На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.09.2024

На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:20

2024-09-23T21:20

2024-09-23T21:23

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "ДТП с участием двух автобусов, автомобиля такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение в районе аварии затруднено.

https://ria.ru/20240922/dtp-1974058602.html

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происшествия, москва, россия, дтп