https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html

В Курской области нашли дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО

В Курской области нашли дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО - РИА Новости, 23.09.2024

В Курской области нашли дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Курской области украинский дрон-приманку, используемый для вскрытия российской системы ПВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:10

2024-09-23T21:10

2024-09-23T21:10

специальная военная операция на украине

курская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Курской области украинский дрон-приманку, используемый для вскрытия российской системы ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты инженерного подразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Курской области, получили оперативную информацию об обнаружении упавшего вблизи населенного пункта беспилотника… По указанному адресу росгвардейцы обнаружили беспилотник-приманку самолетного типа", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что боевики ВСУ с помощью дронов-приманок предпринимают попытки для вскрытия российской системы противовоздушной обороны. Украинцы используют максимально простые и легко обнаруживаемые дроны, заявили в Росгвардии. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965482556.html

https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html

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курская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины