МСП-поставщик из Бурятии и госкомпания заключили десятый офсетный договор
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП (КМСП) заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ, всего в России подписано таких договоров с МСП на общую сумму почти 4,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
Офсетный договор заключен по результатам конкурентной процедуры на сумму 82,5 миллиона рублей. МСП-поставщик при этом обязуется инвестировать в компанию 500 тысяч рублей. По условиям договора компания приняла обязательства по поставке канцелярских принадлежностей, общее количество которых превысит 1,2 миллиона единиц. Срок поставки запланирован с 2025 по 2028 годы.
Отбор заявок потенциальных МСП-поставщиков, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия, проходил на цифровой платформе МСП.РФ в рамках исполнения поручения президента о реализации ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП программ поддержки малого и среднего бизнеса в зоне расположения БАМ.
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"Развитие Байкало-Амурской магистрали открывает малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в расположенных вдоль нее городах, дополнительные возможности. Офсетный договор подразумевает не только обеспечение потребностей заказчика в качественной продукции и соответственно гарантированного рынка сбыта для МСП-поставщика. Малое предприятие может реализовать потенциал по развитию квалифицированного и конкурентоспособного бизнеса", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он также добавил, что при участии Корпорация МСП планируется подписание трехстороннего соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты развития МСП-поставщика.
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в определенном объеме. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
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