https://ria.ru/20240923/dogovor-1973814093.html

МСП-поставщик из Бурятии и госкомпания заключили десятый офсетный договор

МСП-поставщик из Бурятии и госкомпания заключили десятый офсетный договор - РИА Новости, 23.09.2024

МСП-поставщик из Бурятии и госкомпания заключили десятый офсетный договор

МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП (КМСП) заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ, всего в России подписано таких... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:00

2024-09-23T10:00

2024-09-23T10:00

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП (КМСП) заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ, всего в России подписано таких договоров с МСП на общую сумму почти 4,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.Офсетный договор заключен по результатам конкурентной процедуры на сумму 82,5 миллиона рублей. МСП-поставщик при этом обязуется инвестировать в компанию 500 тысяч рублей. По условиям договора компания приняла обязательства по поставке канцелярских принадлежностей, общее количество которых превысит 1,2 миллиона единиц. Срок поставки запланирован с 2025 по 2028 годы.Отбор заявок потенциальных МСП-поставщиков, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия, проходил на цифровой платформе МСП.РФ в рамках исполнения поручения президента о реализации ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП программ поддержки малого и среднего бизнеса в зоне расположения БАМ."Развитие Байкало-Амурской магистрали открывает малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в расположенных вдоль нее городах, дополнительные возможности. Офсетный договор подразумевает не только обеспечение потребностей заказчика в качественной продукции и соответственно гарантированного рынка сбыта для МСП-поставщика. Малое предприятие может реализовать потенциал по развитию квалифицированного и конкурентоспособного бизнеса", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также добавил, что при участии Корпорация МСП планируется подписание трехстороннего соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты развития МСП-поставщика. Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в определенном объеме. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.

https://ria.ru/20240920/konkurs-1973707858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика бурятия, россия, амурская область, александр исаевич, ржд, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса