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В Гольмовском в ДНР обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/dnr-1974304056.html
В Гольмовском в ДНР обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Гольмовском в ДНР обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 23.09.2024
В Гольмовском в ДНР обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:27
2024-09-23T19:27
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
нато
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Ранее в понедельник мэр сообщал, что такие же суббоеприпасы обнаружены в поселке шахты "Кочегарка" в центре Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971688088.html
https://ria.ru/20240909/ochevidtsy-1971502434.html
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, нато, россия, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Гольмовском в ДНР обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Мэр Горловки: в Гольмовском обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпас ВФУ типа "колокольчик"
Суббоеприпас ВФУ типа колокольчик - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпас ВФУ типа "колокольчик". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр.
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Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Ранее в понедельник мэр сообщал, что такие же суббоеприпасы обнаружены в поселке шахты "Кочегарка" в центре Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоНАТОРоссияВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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