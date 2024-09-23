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В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 23.09.2024
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18:31 23.09.2024 (обновлено: 18:46 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/delo-1974295686.html
В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область
В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 23.09.2024
В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область
Уголовное полковника ВСУ Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, передано в суд, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:31
2024-09-23T18:46
происшествия
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное полковника ВСУ Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, передано в суд, сообщается в Telegram-канале СК России."В суд направлено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины. Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича*. Он обвиняется (заочно) в совершении ряда террористических актов (п. "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что в результате совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу."Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова Украины. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", - добавили в СК РФ.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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происшествия, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область

В суд передали дело полковника ВСУ, причастного к ударам по Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное полковника ВСУ Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, передано в суд, сообщается в Telegram-канале СК России.
"В суд направлено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины. Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича*. Он обвиняется (заочно) в совершении ряда террористических актов (п. "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Ведомство добавило, что в результате совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
"Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова Украины. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", - добавили в СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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