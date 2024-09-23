В суд передали дело полковника, причастного к атаке на Белгородскую область
В суд передали дело полковника ВСУ, причастного к ударам по Белгородской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное полковника ВСУ Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, передано в суд, сообщается в Telegram-канале СК России.
"В суд направлено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины. Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича*. Он обвиняется (заочно) в совершении ряда террористических актов (п. "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
"Нам от этого больно". К чему готовятся в Белгородской области
29 августа, 08:00
Ведомство добавило, что в результате совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
"Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова Украины. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", - добавили в СК РФ.
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.