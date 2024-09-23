https://ria.ru/20240923/delo-1974253651.html
Трое из 19 фигурантов дела о стрельбе у Wildberries признали вину
Трое из 19 фигурантов дела о стрельбе у Wildberries признали вину - РИА Новости, 23.09.2024
Трое из 19 фигурантов дела о стрельбе у Wildberries признали вину
Трое из 19 фигурантов "дела Wildberries", получивших по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:00
2024-09-23T15:00
2024-09-23T15:12
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое из 19 фигурантов "дела Wildberries", получивших по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, признали вину в неповиновении полицейским, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из документов следует, что Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали вину, раскаялись в содеянном, подтвердили фактические обстоятельства дела.Остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали и заявили в суде, что приехали к НИИ скорой помощи для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было.Согласно документам, у здания Склифа собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт, им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах.При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского были доставлены раненные в результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries - по данным СК РФ, 18 сентября там пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html
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происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве , wildberries, москва
Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries, Москва
Трое из 19 фигурантов дела о стрельбе у Wildberries признали вину
Трое из 19 фигурантов дела о Wildberries признали вину в неповиновении полиции
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое из 19 фигурантов "дела Wildberries", получивших по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, признали вину в неповиновении полицейским, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали вину, раскаялись в содеянном, подтвердили фактические обстоятельства дела.
Остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали и заявили в суде, что приехали к НИИ скорой помощи для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было.
Согласно документам, у здания Склифа собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт, им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах.
При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского были доставлены раненные в результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries - по данным СК РФ
, 18 сентября там пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.