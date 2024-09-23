https://ria.ru/20240923/chempionat-1974164788.html

Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий

Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 23.09.2024

Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий

Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:01

2024-09-23T08:01

2024-09-23T11:09

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сборная Москвы завоевала 12 медалей чемпионата по высоким технологиям: пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые. Финал состоялся 21 сентября в Великом Новгороде. Сборная Москвы участвовала в соревнованиях основного зачета по 11 компетенциям для студентов колледжей и по четырем — для школьников", — говорится в сообщении. По данным мэрии, финал чемпионата высоких технологий проходил в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству и чемпионата "Профессионалы". В рамках данных соревнований обмениваются практиками для подготовки кадров в сферах высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения, добавляется в сообщении.

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общество, москва, великий новгород, россия, социальный навигатор, сн_образование