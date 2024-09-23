Рейтинг@Mail.ru
Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:01 23.09.2024 (обновлено: 11:09 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/chempionat-1974164788.html
Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий
Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 23.09.2024
Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий
Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:01
2024-09-23T11:09
общество
москва
великий новгород
россия
хорошие новости
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974188680_0:37:1600:937_1920x0_80_0_0_ec548835a17cb5e35178dfc5ee3b15fb.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сборная Москвы завоевала 12 медалей чемпионата по высоким технологиям: пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые. Финал состоялся 21 сентября в Великом Новгороде. Сборная Москвы участвовала в соревнованиях основного зачета по 11 компетенциям для студентов колледжей и по четырем — для школьников", — говорится в сообщении. По данным мэрии, финал чемпионата высоких технологий проходил в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству и чемпионата "Профессионалы". В рамках данных соревнований обмениваются практиками для подготовки кадров в сферах высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240917/chempionat-1973274383.html
москва
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974188680_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_172ea02f0c459ec30a6884da20ac1d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, великий новгород, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Великий Новгород, Россия, Хорошие новости, Социальный навигатор, СН_Образование
Студенты и школьники Москвы выиграли чемпионат высоких технологий

Московские студенты и школьники стали лучшими на чемпионате высоких технологий

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтуденты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий
Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Студенты столичных колледжей и школьники показали лучший результат на чемпионате высоких технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Сборная Москвы завоевала 12 медалей чемпионата по высоким технологиям: пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые. Финал состоялся 21 сентября в Великом Новгороде. Сборная Москвы участвовала в соревнованиях основного зачета по 11 компетенциям для студентов колледжей и по четырем — для школьников", — говорится в сообщении.
По данным мэрии, финал чемпионата высоких технологий проходил в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству и чемпионата "Профессионалы". В рамках данных соревнований обмениваются практиками для подготовки кадров в сферах высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения, добавляется в сообщении.
Участники Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Чемпионат высоких технологий в Новгороде собрал более трех тысяч участников
17 сентября, 20:16
 
Хорошие новостиОбществоМоскваВеликий НовгородРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала