https://ria.ru/20240923/chad-1974307980.html
Россия предпринимает все меры для освобождения россиян и белоруса в Чаде
Россия предпринимает все меры для освобождения россиян и белоруса в Чаде - РИА Новости, 23.09.2024
Россия предпринимает все меры для освобождения россиян и белоруса в Чаде
Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в Чаде, сообщило министерство иностранных дел... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:07
2024-09-23T20:07
2024-09-23T20:17
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в Чаде, сообщило министерство иностранных дел России."Девятнадцатого и 21 сентября в Нджамене властями Республики Чад были задержаны трое граждан России - Шугалей М.А., Суэйфан С. Хасан Али, Царев Е.И. и гражданин Белоруссии Денисевич А.А. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.МИД РФ сообщил, что посольство России в Чаде незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации, российская сторона поддерживает плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для их освобождения.Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин, ранее сообщили РИА Новости их коллеги, отметив, что последний раз Шугалей выходил на связь днем 19 сентября, сказав, что его не пустили на границе.
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в мире, россия, чад, москва
В мире, Россия, Чад, Москва
Россия предпринимает все меры для освобождения россиян и белоруса в Чаде
МИД: Москва предпринимает все меры для освобождения россиян и белоруса в Чаде
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в Чаде, сообщило министерство иностранных дел России.
"Девятнадцатого и 21 сентября в Нджамене
властями Республики Чад
были задержаны трое граждан России - Шугалей М.А., Суэйфан С. Хасан Али, Царев Е.И. и гражданин Белоруссии Денисевич А.А. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
МИД РФ сообщил, что посольство России в Чаде незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации, российская сторона поддерживает плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для их освобождения.
Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин, ранее сообщили РИА Новости их коллеги, отметив, что последний раз Шугалей выходил на связь днем 19 сентября, сказав, что его не пустили на границе.