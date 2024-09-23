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Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД - РИА Новости, 23.09.2024
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15:35 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html
Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД
Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД - РИА Новости, 23.09.2024
Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД
Число иностранных лидеров, подтвердивших готовность участвовать в саммите БРИКС в Казани в октябре, продолжает расти, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:35
2024-09-23T15:35
россия
казань
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число иностранных лидеров, подтвердивших готовность участвовать в саммите БРИКС в Казани в октябре, продолжает расти, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я ранее говорил о том количестве подтвержденных участников на уровне глав государств и правительств. Это количество продолжает расти", - сказал Рябков журналистам. При этом, отвечая на вопрос, направляла ли Россия приглашение генсеку ООН на саммит, Рябков подчеркнул, что "вопросы приглашений официальных высокопоставленных лиц на саммит - это прерогатива администрации президента России".
https://ria.ru/20240912/peskov-1972310228.html
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россия, казань, сергей рябков, брикс, оон
Россия, Казань, Сергей Рябков, БРИКС, ООН
Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД

Рябков: число иностранных лидеров, подтвердивших участие в саммите БРИКС, растет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число иностранных лидеров, подтвердивших готовность участвовать в саммите БРИКС в Казани в октябре, продолжает расти, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я ранее говорил о том количестве подтвержденных участников на уровне глав государств и правительств. Это количество продолжает расти", - сказал Рябков журналистам.
При этом, отвечая на вопрос, направляла ли Россия приглашение генсеку ООН на саммит, Рябков подчеркнул, что "вопросы приглашений официальных высокопоставленных лиц на саммит - это прерогатива администрации президента России".
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани
12 сентября, 15:20
 
РоссияКазаньСергей РябковБРИКСООН
 
 
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