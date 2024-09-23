https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html

Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД

Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД - РИА Новости, 23.09.2024

Число участников саммита БРИКС в Казани продолжает расти, рассказали в МИД

Число иностранных лидеров, подтвердивших готовность участвовать в саммите БРИКС в Казани в октябре, продолжает расти, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:35

2024-09-23T15:35

2024-09-23T15:35

россия

казань

сергей рябков

брикс

оон

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число иностранных лидеров, подтвердивших готовность участвовать в саммите БРИКС в Казани в октябре, продолжает расти, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я ранее говорил о том количестве подтвержденных участников на уровне глав государств и правительств. Это количество продолжает расти", - сказал Рябков журналистам. При этом, отвечая на вопрос, направляла ли Россия приглашение генсеку ООН на саммит, Рябков подчеркнул, что "вопросы приглашений официальных высокопоставленных лиц на саммит - это прерогатива администрации президента России".

https://ria.ru/20240912/peskov-1972310228.html

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россия, казань, сергей рябков, брикс, оон