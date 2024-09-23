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Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.09.2024
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15:18 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/briks-1974256990.html
Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани
Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.09.2024
Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани
Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:18
2024-09-23T15:18
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. "Да, насколько я знаю, он получил устное приглашение", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он объяснил, что окончательное решение об участии избранного президента в саммите пока не приняли ввиду предстоящей инаугурации, которая, по словам индонезийского посла, состоится 20 октября, накануне саммита. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.
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Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани

Посол Тавареш: Субианто пригласили принять участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш.
«
"Да, насколько я знаю, он получил устное приглашение", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Он объяснил, что окончательное решение об участии избранного президента в саммите пока не приняли ввиду предстоящей инаугурации, которая, по словам индонезийского посла, состоится 20 октября, накануне саммита.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.
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