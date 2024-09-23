https://ria.ru/20240923/briks-1974256990.html

Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани

Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.09.2024

Избранного президента Индонезии пригласили на саммит БРИКС в Казани

Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:18

2024-09-23T15:18

2024-09-23T15:18

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации, сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. "Да, насколько я знаю, он получил устное приглашение", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он объяснил, что окончательное решение об участии избранного президента в саммите пока не приняли ввиду предстоящей инаугурации, которая, по словам индонезийского посла, состоится 20 октября, накануне саммита. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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