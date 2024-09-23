https://ria.ru/20240923/briks-1974161947.html
Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС
Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.09.2024
Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС
Движению "Талибан"* важно принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани и представить свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:07
2024-09-23T07:07
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ИСЛАМАБАД, 23 сен — РИА Новости. Движению "Талибан"* важно принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани и представить свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин. Ранее талибы направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы являемся жертвами кампании по клевете от некоторых СМИ. Важно, чтобы мы приняли участие в таком саммите и форуме и представили свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам. Это необходимо для глобального мира, взаимопонимания, сотрудничества и мирного сосуществования", - сказал Шахин. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"* (под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, россия, афганистан, сухейль шахин, оон, талибан, саммит брикс
В мире, Россия, Афганистан, Сухейль Шахин, ООН, Талибан, Саммит БРИКС
Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС
Талибы заявили, что для них важно принять участие в саммите БРИКС