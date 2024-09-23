https://ria.ru/20240923/bpla-1974153481.html

Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области

Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024

Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области

РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:32

2024-09-23T03:32

2024-09-23T10:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

губкин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он.По словам губернатора, при падении аппарата получили повреждения десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.Украинские войска ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html

белгородская область

губкин

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белгородская область, губкин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины