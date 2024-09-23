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Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:32 23.09.2024 (обновлено: 10:10 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/bpla-1974153481.html
Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области
Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области
РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T03:32
2024-09-23T10:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
губкин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших&quot;, — написал он.По словам губернатора, при падении аппарата получили повреждения десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.Украинские войска ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html
белгородская область
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белгородская область, губкин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Губкин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники атаковали город Губкин в Белгородской области

Гладков: город Губкин в Белгородской области атаковали ВСУ при помощи БПЛА

© Фото : соцсетиНа месте падения БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области
На месте падения БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : соцсети
На месте падения БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он.

По словам губернатора, при падении аппарата получили повреждения десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.
Украинские войска ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Вчера, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГубкинВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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