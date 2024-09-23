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В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 23.09.2024
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет
Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:49
2024-09-23T00:49
2024-09-23T00:59
ростовская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
василий голубев
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев."Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", - написал он в Telegram-канале.Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
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ростовская область
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ростовская область, вооруженные силы рф, василий голубев, каменск-шахтинский
Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет
Голубев сообщил об уничтожении трех БПЛА над Ростовской областью