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В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет

В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 23.09.2024

В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет

Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T00:49

2024-09-23T00:49

2024-09-23T00:59

ростовская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

василий голубев

каменск-шахтинский

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев."Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", - написал он в Telegram-канале.Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

https://ria.ru/20240922/vzryvy-1974139013.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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ростовская область, вооруженные силы рф, василий голубев, каменск-шахтинский