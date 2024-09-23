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В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 23.09.2024 (обновлено: 00:59 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/bpla-1974147696.html
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 23.09.2024
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет
Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:49
2024-09-23T00:59
ростовская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
василий голубев
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев."Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", - написал он в Telegram-канале.Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
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ростовская область
каменск-шахтинский
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ростовская область, вооруженные силы рф, василий голубев, каменск-шахтинский
Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области уничтожены три беспилотника, пострадавших нет

Голубев сообщил об уничтожении трех БПЛА над Ростовской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около полуночи три беспилотника уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", - написал он в Telegram-канале.
Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы РФВасилий ГолубевКаменск-Шахтинский
 
 
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