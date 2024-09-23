https://ria.ru/20240923/bloomberg-1974150353.html

СМИ: в США забили тревогу из-за глобального шага России

СМИ: в США забили тревогу из-за глобального шага России - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ: в США забили тревогу из-за глобального шага России

США и их союзники все больше обеспокоены интенсивностью, с которой Россия углубляет сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, чтобы бросить вызов американскому... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:27

2024-09-23T01:27

2024-09-23T01:27

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сша

россия

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владимир путин

оон

нью-йоркский университет

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США и их союзники все больше обеспокоены интенсивностью, с которой Россия углубляет сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, чтобы бросить вызов американскому доминированию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников."Действительно, США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны (Россия, Китай, Иран — Прим. ред.), а также Северная Корея, углубляют свои связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Даже несмотря на то, что они столкнулись с самыми внушительными санкциями, которые когда-либо вводил Запад", — отмечается в статье.Bloomberg также ссылается на заявление экс-постпреда Кении при ООН и директора Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартина Кимани о том, что мировое влияние США стремительно ослабевает.Кроме того, в материале приводится ряд примеров того, как США уступили свои лидерские позиции на мировой арене. Например, Вашингтон не смог уговорить Израиль заключить соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Также коалиция во главе с США не решила проблему с йеменскими повстанцами-хуситами, которые атакуют суда в Красном море."Вашингтон и его союзники были вытеснены с баз в Африке, поскольку Китай и Россия активно расширяют свое влияние в регионе", — отмечается в статье.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с Соединенными Штатами уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974096556.html

https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, оон, нью-йоркский университет, хамас