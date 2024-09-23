https://ria.ru/20240923/bespilotnik-1974288075.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 16.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:39
2024-09-23T17:39
2024-09-23T17:46
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего сентября текущего года около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении около 13.10 мск украинского дрона над регионом.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, россия, безопасность
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: над Курской областью сбили украинский беспилотник