https://ria.ru/20240923/bespilotnik-1974245973.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.09.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:20

2024-09-23T14:20

2024-09-23T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего сентября 2024 года около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

россия

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курская область, россия, безопасность