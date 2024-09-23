https://ria.ru/20240923/bespilotnik-1974191794.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.09.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:08

2024-09-23T11:08

2024-09-23T11:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего сентября текущего года около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)