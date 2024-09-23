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Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/belgorod-1974299167.html
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:08
2024-09-23T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
сво
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель не пострадал, машина повреждена. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник атаковал работающий в поле комбайн - у транспортного средства повреждены радиатор и жатка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект, второй БПЛА атаковал котельную. В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. Как подчеркнул глава области, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, сво
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, СВО
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель не пострадал, машина повреждена. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник атаковал работающий в поле комбайн - у транспортного средства повреждены радиатор и жатка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект, второй БПЛА атаковал котельную. В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом.
Как подчеркнул глава области, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковСВО
 
 
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