https://ria.ru/20240923/belgorod-1974299167.html
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:08
2024-09-23T19:08
2024-09-23T19:08
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шебекино
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белгородский район
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель не пострадал, машина повреждена. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник атаковал работающий в поле комбайн - у транспортного средства повреждены радиатор и жатка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект, второй БПЛА атаковал котельную. В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. Как подчеркнул глава области, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, СВО
Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области