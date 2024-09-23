https://ria.ru/20240923/belgorod-1974299167.html

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:08

2024-09-23T19:08

2024-09-23T19:08

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель не пострадал, машина повреждена. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник атаковал работающий в поле комбайн - у транспортного средства повреждены радиатор и жатка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект, второй БПЛА атаковал котельную. В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. Как подчеркнул глава области, по предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, сво