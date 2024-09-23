https://ria.ru/20240923/bajden-1974212057.html
"Потерял нить". Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди
"Потерял нить". Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди - РИА Новости, 23.09.2024
"Потерял нить". Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди
Самый старый в истории США президент Джо Байден во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:59
2024-09-23T11:59
2024-09-23T13:38
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самый старый в истории США президент Джо Байден во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике и, вероятно, своим сотрудникам с вопросом о том, кого он должен представить, сообщил телеканал Fox News. "Президент Байден пришел в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошел, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди", — говорится в публикации. Как свидетельствует видео, появившееся в соцсетях, Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, дважды спросил, кого он должен представить следующим. Во второй раз Байден заметно повысил голос, после чего, судя по всему, один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места за спиной американского президента. СМИ по-разному трактуют поведение Байдена: по мнению Fox News, он, кажется, ждал вопросов от репортеров, а в редакции индийской газеты The Economic Times уверены, что Байден просто забыл имя коллеги. Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации. Это дает его оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. После провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали громче звучать опасения по поводу умственных способностей действующего президента и призывы к нему отказаться от выдвижения на второй срок. В результате 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html
https://ria.ru/20240917/bayden-1973236532.html
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"Кто следующий?": Байден забыл, кого должен представить публике
"Кто следующий?": Байден забыл, кого должен представить публике
2024-09-23T11:59
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в мире, сша, индия, делавэр, джо байден, нарендра моди, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Индия, Делавэр, Джо Байден, Нарендра Моди, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
"Потерял нить". Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди
Fox News: Байден на пресс-конференции с Моди спросил, кого должен представить
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Самый старый в истории США президент Джо Байден во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике и, вероятно, своим сотрудникам с вопросом о том, кого он должен представить, сообщил телеканал Fox News
.
"Президент Байден пришел в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошел, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр
. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди", — говорится в публикации.
Как свидетельствует видео, появившееся в соцсетях, Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, дважды спросил, кого он должен представить следующим. Во второй раз Байден заметно повысил голос, после чего, судя по всему, один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места за спиной американского президента.
СМИ по-разному трактуют поведение Байдена: по мнению Fox News, он, кажется, ждал вопросов от репортеров, а в редакции индийской газеты The Economic Times уверены, что Байден просто забыл имя коллеги.
Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации. Это дает его оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством.
После провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали громче звучать опасения по поводу умственных способностей действующего президента и призывы к нему отказаться от выдвижения на второй срок. В результате 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис.