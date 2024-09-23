https://ria.ru/20240923/avto-1974158258.html

В ДВТУ раскрыли, сколько автомобилей ввезли в Приморье из Китая

В ДВТУ раскрыли, сколько автомобилей ввезли в Приморье из Китая - РИА Новости, 23.09.2024

В ДВТУ раскрыли, сколько автомобилей ввезли в Приморье из Китая

Почти 6,5 тысячи легковых автомобилей из Китая ввезли в Приморье граждане для личного пользования за восемь месяцев 2024 года, что в пять раз больше, чем за... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:53

2024-09-23T05:53

2024-09-23T05:53

авто

китай

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Почти 6,5 тысячи легковых автомобилей из Китая ввезли в Приморье граждане для личного пользования за восемь месяцев 2024 года, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). "Шесть тысяч двести сорок два автомобиля, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за восемь месяцев 2024 года. Это в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении ДВТУ. Отмечается, что в основном граждане ввозили автомобили китайских марок Changan, Chery и Geely. Почти половина из 1611 ввезенных в августе единиц (800) - это автомобили японских, корейских и европейских марок производства КНР. Ранее таможенники ежемесячно фиксировали единичные случаи ввоза таких авто, уточняется в сообщении. В июле Федеральная таможенная служба сообщила о семикратном росте в первом полугодии ввоза гражданами китайских автомобилей для личного пользования через Приморье, за шесть месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3267 таких автомобилей.

https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html

китай

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авто, китай, общество