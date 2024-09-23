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Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 23.09.2024
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16:52 23.09.2024 (обновлено: 16:56 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 23.09.2024
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга
Пьяный водитель Porsche Cayenne, у которого никогда не было водительских прав, устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга в попытке скрыться от полиции, он задержан, РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:52
2024-09-23T16:56
происшествия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пьяный водитель Porsche Cayenne, у которого никогда не было водительских прав, устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга в попытке скрыться от полиции, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, около восьми часов утра в понедельник сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Проигнорировав требование правоохранителей, он увеличил скорость, решив скрыться. "Сотрудниками ГАИ было организовано преследование нарушителя. В районе Троицкого моста водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с двумя автомобилями Kia Sportage и Lada Largus. Однако ДТП не остановило нарушителя, и он попытался скрыться, но его путь преградил служебный автомобиль полиции, с которым Porsche столкнулся по касательной. Водитель иномарки был задержан", – говорится в сообщении. В результате аварий никто не пострадал. Как отмечается, за рулем Porsche Cayenne оказался 23-летний житель поселка Парголово, уже имеющий судимость. "У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, водительского удостоверения мужчина никогда не имел. Нарушитель доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", – добавляется в сообщении.
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, porsche panamera, kia rio, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, ГИБДД МВД РФ, Porsche Panamera, Kia Rio, Lada Vesta, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга

Пьяный водитель Porsche без прав устроил ДТП в Петербурге, скрываясь от полиции

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП с участием Porsche в центре Санкт-Петербурга
На месте ДТП с участием Porsche в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП с участием Porsche в центре Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пьяный водитель Porsche Cayenne, у которого никогда не было водительских прав, устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга в попытке скрыться от полиции, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По информации ведомства, около восьми часов утра в понедельник сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Проигнорировав требование правоохранителей, он увеличил скорость, решив скрыться.
"Сотрудниками ГАИ было организовано преследование нарушителя. В районе Троицкого моста водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с двумя автомобилями Kia Sportage и Lada Largus. Однако ДТП не остановило нарушителя, и он попытался скрыться, но его путь преградил служебный автомобиль полиции, с которым Porsche столкнулся по касательной. Водитель иномарки был задержан", – говорится в сообщении.
В результате аварий никто не пострадал. Как отмечается, за рулем Porsche Cayenne оказался 23-летний житель поселка Парголово, уже имеющий судимость.
"У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, водительского удостоверения мужчина никогда не имел. Нарушитель доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", – добавляется в сообщении.
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