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Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга

Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 23.09.2024

Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга

Пьяный водитель Porsche Cayenne, у которого никогда не было водительских прав, устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга в попытке скрыться от полиции, он задержан, РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:52

2024-09-23T16:52

2024-09-23T16:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пьяный водитель Porsche Cayenne, у которого никогда не было водительских прав, устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга в попытке скрыться от полиции, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, около восьми часов утра в понедельник сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Проигнорировав требование правоохранителей, он увеличил скорость, решив скрыться. "Сотрудниками ГАИ было организовано преследование нарушителя. В районе Троицкого моста водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с двумя автомобилями Kia Sportage и Lada Largus. Однако ДТП не остановило нарушителя, и он попытался скрыться, но его путь преградил служебный автомобиль полиции, с которым Porsche столкнулся по касательной. Водитель иномарки был задержан", – говорится в сообщении. В результате аварий никто не пострадал. Как отмечается, за рулем Porsche Cayenne оказался 23-летний житель поселка Парголово, уже имеющий судимость. "У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, водительского удостоверения мужчина никогда не имел. Нарушитель доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", – добавляется в сообщении.

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