https://ria.ru/20240923/ataki-1974250003.html

Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост

Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост - РИА Новости, 23.09.2024

Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост

Атаки Украины на Крымский мост и ее другие военные действия в районе Керченского пролива могут нанести серьезный ущерб морской среде, заявил на заседании... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:39

2024-09-23T14:39

2024-09-23T14:39

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Атаки Украины на Крымский мост и ее другие военные действия в районе Керченского пролива могут нанести серьезный ущерб морской среде, заявил на заседании арбитража в Гааге глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Как отметил Кузьмин на заседании, Украина, обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по конвенции ООН по морскому праву, сама известна своим пренебрежительным отношением к экологии. "В частности, атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде", - сказал глава делегации РФ. Так, например, недавнее нападение Киева на суда, перевозящие топливо, создало риск разлива топлива в море, сообщил Кузьмин. "В целом, все дело Украины - не что иное, как лицемерие. Нагло обвиняя Россию в обострении спора, Украина совершила многочисленные военные и террористические атаки на мост", - заключил он. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела. Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года. Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ. Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД. В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров. Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.

https://ria.ru/20240502/krym-1943464803.html

https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240530/svo-1948913927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, керченский пролив, оон