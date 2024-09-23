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Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост - РИА Новости, 23.09.2024
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14:39 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ataki-1974250003.html
Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост
Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост - РИА Новости, 23.09.2024
Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост
Атаки Украины на Крымский мост и ее другие военные действия в районе Керченского пролива могут нанести серьезный ущерб морской среде, заявил на заседании... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:39
2024-09-23T14:39
в мире
россия
украина
керченский пролив
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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Атаки Украины на Крымский мост и ее другие военные действия в районе Керченского пролива могут нанести серьезный ущерб морской среде, заявил на заседании арбитража в Гааге глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Как отметил Кузьмин на заседании, Украина, обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по конвенции ООН по морскому праву, сама известна своим пренебрежительным отношением к экологии. "В частности, атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде", - сказал глава делегации РФ. Так, например, недавнее нападение Киева на суда, перевозящие топливо, создало риск разлива топлива в море, сообщил Кузьмин. "В целом, все дело Украины - не что иное, как лицемерие. Нагло обвиняя Россию в обострении спора, Украина совершила многочисленные военные и террористические атаки на мост", - заключил он. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела. Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года. Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ. Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД. В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров. Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.
https://ria.ru/20240502/krym-1943464803.html
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в мире, россия, украина, керченский пролив, оон
В мире, Россия, Украина, Керченский пролив, ООН
Дипломат предупредил о последствиях атак Украины на Крымский мост

Посол Кузьмин: атаки Украины на Крымский мост могут нанести ущерб морской среде

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Атаки Украины на Крымский мост и ее другие военные действия в районе Керченского пролива могут нанести серьезный ущерб морской среде, заявил на заседании арбитража в Гааге глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
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Как отметил Кузьмин на заседании, Украина, обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по конвенции ООН по морскому праву, сама известна своим пренебрежительным отношением к экологии.
"В частности, атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде", - сказал глава делегации РФ.
Так, например, недавнее нападение Киева на суда, перевозящие топливо, создало риск разлива топлива в море, сообщил Кузьмин.
"В целом, все дело Украины - не что иное, как лицемерие. Нагло обвиняя Россию в обострении спора, Украина совершила многочисленные военные и террористические атаки на мост", - заключил он.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.
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МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.
Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.
Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.
Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ.
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Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД.
В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.
Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.
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