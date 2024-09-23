https://ria.ru/20240923/asteroid-1974308997.html
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2024
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:07
2024-09-23T20:07
2024-09-23T20:07
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного оружия, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. "Физик Нейтан Мур и его коллеги… придумали эксперимент, чтобы смоделировать, что может произойти, если ядерная бомба взорвется рядом с астероидом. Ранее ученые исследовали импульс ударной волны от бомбы, возникающей вследствие расширения газа и отталкивающей астероид. Однако команда Мура утверждает, что большое количество рентгеновского излучения, исходящего при взрыве, окажет более серьезное воздействие на изменение траектории астероида", - пишет издание. При помощи специальной установки ученые смоделировали выброс рентгеновского излучения, которое разрезало напополам задействованные в эксперименте "астероиды" размером 12 миллиметров из кремния и кварца. Излучение испарило часть поверхности "астероидов", а получившийся газ разогнал тела до 69,5 и 70,3 метра в секунду. Отмечается, что теперь ученые хотят провести повторные испытания и однажды надеются на эксперимент в космосе.
https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html
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космос - риа наука, нью-мексико, земля
Космос - РИА Наука, Нью-Мексико, Земля
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
Ученые из США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.
Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного оружия, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature
.
"Физик Нейтан Мур и его коллеги… придумали эксперимент, чтобы смоделировать, что может произойти, если ядерная бомба взорвется рядом с астероидом. Ранее ученые исследовали импульс ударной волны от бомбы, возникающей вследствие расширения газа и отталкивающей астероид. Однако команда Мура утверждает, что большое количество рентгеновского излучения, исходящего при взрыве, окажет более серьезное воздействие на изменение траектории астероида", - пишет издание.
При помощи специальной установки ученые смоделировали выброс рентгеновского излучения, которое разрезало напополам задействованные в эксперименте "астероиды" размером 12 миллиметров из кремния и кварца. Излучение испарило часть поверхности "астероидов", а получившийся газ разогнал тела до 69,5 и 70,3 метра в секунду.
Отмечается, что теперь ученые хотят провести повторные испытания и однажды надеются на эксперимент в космосе.