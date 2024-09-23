Рейтинг@Mail.ru
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/asteroid-1974308997.html
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2024
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:07
2024-09-23T20:07
космос - риа наука
нью-мексико
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570696507_0:117:1041:703_1920x0_80_0_0_8c6b0943f6665b4c6101a19cce21861a.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного оружия, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. "Физик Нейтан Мур и его коллеги… придумали эксперимент, чтобы смоделировать, что может произойти, если ядерная бомба взорвется рядом с астероидом. Ранее ученые исследовали импульс ударной волны от бомбы, возникающей вследствие расширения газа и отталкивающей астероид. Однако команда Мура утверждает, что большое количество рентгеновского излучения, исходящего при взрыве, окажет более серьезное воздействие на изменение траектории астероида", - пишет издание. При помощи специальной установки ученые смоделировали выброс рентгеновского излучения, которое разрезало напополам задействованные в эксперименте "астероиды" размером 12 миллиметров из кремния и кварца. Излучение испарило часть поверхности "астероидов", а получившийся газ разогнал тела до 69,5 и 70,3 метра в секунду. Отмечается, что теперь ученые хотят провести повторные испытания и однажды надеются на эксперимент в космосе.
https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html
нью-мексико
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570696507_0:20:1041:801_1920x0_80_0_0_cd2ea1f64aebbd7091b56ade56674b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, нью-мексико, земля
Космос - РИА Наука, Нью-Мексико, Земля
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием

Ученые из США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием

© NASA / JPL-Caltech/UCLAСерия фотографий астероидов
Серия фотографий астероидов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© NASA / JPL-Caltech/UCLA
Серия фотографий астероидов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ученые из Сандийских национальных лабораторий американского штата Нью-Мексико нашли способ менять траекторию угрожающих Земле астероидов при помощи ядерного оружия, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
"Физик Нейтан Мур и его коллеги… придумали эксперимент, чтобы смоделировать, что может произойти, если ядерная бомба взорвется рядом с астероидом. Ранее ученые исследовали импульс ударной волны от бомбы, возникающей вследствие расширения газа и отталкивающей астероид. Однако команда Мура утверждает, что большое количество рентгеновского излучения, исходящего при взрыве, окажет более серьезное воздействие на изменение траектории астероида", - пишет издание.
При помощи специальной установки ученые смоделировали выброс рентгеновского излучения, которое разрезало напополам задействованные в эксперименте "астероиды" размером 12 миллиметров из кремния и кварца. Излучение испарило часть поверхности "астероидов", а получившийся газ разогнал тела до 69,5 и 70,3 метра в секунду.
Отмечается, что теперь ученые хотят провести повторные испытания и однажды надеются на эксперимент в космосе.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Ученые предупредили о приближении к Земле "астероида-убийцы"
25 июня, 16:43
 
Космос - РИА НаукаНью-МексикоЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала