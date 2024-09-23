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Суд продлил арест специалисту центра технического аудита РЖД
Суд продлил арест специалисту центра технического аудита РЖД - РИА Новости, 23.09.2024
Суд продлил арест специалисту центра технического аудита РЖД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), обвиняемому РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:20
2024-09-23T20:20
2024-09-23T20:20
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), обвиняемому по делу об участии в террористической организации, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Демченко А.Д. меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, вину он не признает. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
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происшествия, россия, москва, ржд
Происшествия, Россия, Москва, РЖД
Суд продлил арест специалисту центра технического аудита РЖД
Суд продлил арест специалисту ЦТА Демченко, обвиняемому в участии в терроризме
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), обвиняемому по делу об участии в террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Демченко А.Д. меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, вину он не признает. Суть уголовного дела не уточняется.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.