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Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу
Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу - РИА Новости, 23.09.2024
Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу
Суд в рамках расследования дела о превышении полномочий заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, сообщила... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:45
2024-09-23T04:45
2024-09-23T04:52
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Суд в рамках расследования дела о превышении полномочий заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. "Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", — сказала Оленева. По ее словам, мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по пунктам "в", "е" части третьей статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий". В октябре 2023 года правительство Приморья сообщило, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич были освобождены от занимаемых должностей. Власти отметили, что к работе блока, отвечающего за ЖКХ, у главы региона Олега Кожемяко было много претензий, также поступали регулярные жалобы от населения, в том числе в области капитального ремонта, газоснабжения и вывоза мусора. Елена Пархоменко в течение нескольких лет курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля.
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происшествия, владивосток, россия, олег кожемяко, приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Россия, Олег Кожемяко, Приморский краевой суд
Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу
Суд арестовал экс-зампреда правительства Приморья Елену Пархоменко