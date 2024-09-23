https://ria.ru/20240923/arest-1974155267.html

Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу

Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу - РИА Новости, 23.09.2024

Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу

Суд в рамках расследования дела о превышении полномочий заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, сообщила... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:45

2024-09-23T04:45

2024-09-23T04:52

происшествия

владивосток

россия

олег кожемяко

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Суд в рамках расследования дела о превышении полномочий заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. "Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", — сказала Оленева. По ее словам, мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по пунктам "в", "е" части третьей статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий". В октябре 2023 года правительство Приморья сообщило, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич были освобождены от занимаемых должностей. Власти отметили, что к работе блока, отвечающего за ЖКХ, у главы региона Олега Кожемяко было много претензий, также поступали регулярные жалобы от населения, в том числе в области капитального ремонта, газоснабжения и вывоза мусора. Елена Пархоменко в течение нескольких лет курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля.

https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html

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происшествия, владивосток, россия, олег кожемяко, приморский краевой суд