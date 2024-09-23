https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html

Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 23.09.2024

Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T02:49

2024-09-23T02:49

2024-09-23T03:02

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

сергей бородин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240919/ivanov-1973683057.html

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происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин