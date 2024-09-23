https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 23.09.2024
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:49
2024-09-23T02:49
2024-09-23T03:02
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
сергей бородин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240919/ivanov-1973683057.html
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происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин
Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Сергей Бородин
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.
В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.
Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин
обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.