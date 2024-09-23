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Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 23.09.2024
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02:49 23.09.2024 (обновлено: 03:02 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 23.09.2024
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:49
2024-09-23T03:02
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
сергей бородин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240919/ivanov-1973683057.html
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происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин
Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Сергей Бородин
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

Суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову в закрытом режиме
19 сентября, 16:47
В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.
Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова
15 сентября, 20:35
 
ПроисшествияДело замминистра обороны Тимура ИвановаСергей Бородин
 
 
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