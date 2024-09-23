https://ria.ru/20240923/arbitrazh-1974236374.html

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу - РИА Новости, 23.09.2024

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу

Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:48

2024-09-23T13:48

2024-09-23T14:04

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе."Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы сказал, отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - заявил Кузьмин, обращаясь к судьям.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ.Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД.В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, гаага, керченский пролив, украина, в мире