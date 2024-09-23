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Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 23.09.2024 (обновлено: 01:20 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html
Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR
Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR - РИА Новости, 23.09.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR
Спецназ "Ахмат" уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области, сжег один миномет и несколько единиц техники, а также уничтожил большое число противника,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:59
2024-09-23T01:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области, сжег один миномет и несколько единиц техники, а также уничтожил большое число противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши подразделения на нашем участке за сегодня уничтожили — самое важное это, наверное, (гаубицу) CAESAR, &lt;...&gt; иностранная техника высокого качества — тоже сгорела прям очень хорошо. Ребята сожгли еще, получается, один миномет, так, в общей сложности несколько единиц техники, уничтожили много противника", — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он также отметил, что противник перекинул "новые отряды беспилотчиков", которые "круглосуточно летают на нашем участке и пытаются чего-то добиться", но они, уверен генерал, ничего не поменяют. Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR

Спецназ "Ахмат" уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области, сжег один миномет и несколько единиц техники, а также уничтожил большое число противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Наши подразделения на нашем участке за сегодня уничтожили — самое важное это, наверное, (гаубицу) CAESAR, <...> иностранная техника высокого качества — тоже сгорела прям очень хорошо. Ребята сожгли еще, получается, один миномет, так, в общей сложности несколько единиц техники, уничтожили много противника", — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
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Он также отметил, что противник перекинул "новые отряды беспилотчиков", которые "круглосуточно летают на нашем участке и пытаются чего-то добиться", но они, уверен генерал, ничего не поменяют.
Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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