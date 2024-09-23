Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
18:00 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/adygeya-1974291421.html
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов - РИА Новости, 23.09.2024
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:00
2024-09-23T18:00
республика адыгея
азербайджан
белоруссия
казахстан
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974290964_0:98:892:600_1920x0_80_0_0_0c18aef2040ae9cff63f8ef319cce4ca.jpg
МАЙКОП, 23 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Группа журналистов ведущих государственных средств массовой информации Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни находится в Адыгее в рамках пресс-тура. В ходе встречи с ними Кумпилов ответил на ряд их вопросов, касающихся социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления на Россию, межнациональных связей, инвестиционной политики, туризма, налаживания деловых контактов с зарубежными странами. В частности, он рассказал об интересе Адыгеи к опыту Азербайджана в сфере туризма, росте внешнеторгового оборота с Белоруссией, наращивании сотрудничества с Казахстаном и Китаем, организации новых проектов после ухода из РФ компаний недружественных стран с бизнес-структурами заинтересованных государств. Также он отметил успешный опыт развития торговых отношений республики с более чем 70 странами Азии, Африки и Латинской Америки, проведение с ними совместных мероприятий, сотрудничество в сфере образования и культуры. "По всем аспектам внешнеэкономической деятельности у нас налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, и мы максимально используем его возможности. В Адыгею организуются реверсные бизнес-миссии, которые дают реальные результаты. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открыты к интересным инициативам и предложениям", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе встречи с иностранными журналистами. Глава Адыгеи отметил, что регион открыт для всестороннего взаимодействия как в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, а также в сфере студенческого и культурного обмена.
https://ria.ru/20240920/maykop-1973876235.html
https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html
азербайджан
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974290964_125:25:892:600_1920x0_80_0_0_3314cacac38bd8419613907986d71007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, белоруссия, казахстан, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Мурат Кумпилов

Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы иностранных журналистов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы иностранных журналистов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы иностранных журналистов
Читать ria.ru в
Дзен
МАЙКОП, 23 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Группа журналистов ведущих государственных средств массовой информации Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни находится в Адыгее в рамках пресс-тура.
В ходе встречи с ними Кумпилов ответил на ряд их вопросов, касающихся социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления на Россию, межнациональных связей, инвестиционной политики, туризма, налаживания деловых контактов с зарубежными странами.
В частности, он рассказал об интересе Адыгеи к опыту Азербайджана в сфере туризма, росте внешнеторгового оборота с Белоруссией, наращивании сотрудничества с Казахстаном и Китаем, организации новых проектов после ухода из РФ компаний недружественных стран с бизнес-структурами заинтересованных государств.
Марат Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа
20 сентября, 16:40
Также он отметил успешный опыт развития торговых отношений республики с более чем 70 странами Азии, Африки и Латинской Америки, проведение с ними совместных мероприятий, сотрудничество в сфере образования и культуры.
"По всем аспектам внешнеэкономической деятельности у нас налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, и мы максимально используем его возможности. В Адыгею организуются реверсные бизнес-миссии, которые дают реальные результаты. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открыты к интересным инициативам и предложениям", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе встречи с иностранными журналистами.
Глава Адыгеи отметил, что регион открыт для всестороннего взаимодействия как в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, а также в сфере студенческого и культурного обмена.
Планерное совещание Кабинета министров Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП
27 августа, 18:22
 
Республика АдыгеяАзербайджанБелоруссияКазахстанМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала