https://ria.ru/20240923/adygeya-1974291421.html

Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов

Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов - РИА Новости, 23.09.2024

Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:00

2024-09-23T18:00

2024-09-23T18:00

республика адыгея

азербайджан

белоруссия

казахстан

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 23 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Группа журналистов ведущих государственных средств массовой информации Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни находится в Адыгее в рамках пресс-тура. В ходе встречи с ними Кумпилов ответил на ряд их вопросов, касающихся социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления на Россию, межнациональных связей, инвестиционной политики, туризма, налаживания деловых контактов с зарубежными странами. В частности, он рассказал об интересе Адыгеи к опыту Азербайджана в сфере туризма, росте внешнеторгового оборота с Белоруссией, наращивании сотрудничества с Казахстаном и Китаем, организации новых проектов после ухода из РФ компаний недружественных стран с бизнес-структурами заинтересованных государств. Также он отметил успешный опыт развития торговых отношений республики с более чем 70 странами Азии, Африки и Латинской Америки, проведение с ними совместных мероприятий, сотрудничество в сфере образования и культуры. "По всем аспектам внешнеэкономической деятельности у нас налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, и мы максимально используем его возможности. В Адыгею организуются реверсные бизнес-миссии, которые дают реальные результаты. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открыты к интересным инициативам и предложениям", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе встречи с иностранными журналистами. Глава Адыгеи отметил, что регион открыт для всестороннего взаимодействия как в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, а также в сфере студенческого и культурного обмена.

https://ria.ru/20240920/maykop-1973876235.html

https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html

азербайджан

белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

азербайджан, белоруссия, казахстан, мурат кумпилов