https://ria.ru/20240923/adygeya-1974291421.html
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов - РИА Новости, 23.09.2024
Глава Адыгеи ответил на вопросы иностранных журналистов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:00
2024-09-23T18:00
2024-09-23T18:00
республика адыгея
азербайджан
белоруссия
казахстан
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 23 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Группа журналистов ведущих государственных средств массовой информации Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни находится в Адыгее в рамках пресс-тура. В ходе встречи с ними Кумпилов ответил на ряд их вопросов, касающихся социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления на Россию, межнациональных связей, инвестиционной политики, туризма, налаживания деловых контактов с зарубежными странами. В частности, он рассказал об интересе Адыгеи к опыту Азербайджана в сфере туризма, росте внешнеторгового оборота с Белоруссией, наращивании сотрудничества с Казахстаном и Китаем, организации новых проектов после ухода из РФ компаний недружественных стран с бизнес-структурами заинтересованных государств. Также он отметил успешный опыт развития торговых отношений республики с более чем 70 странами Азии, Африки и Латинской Америки, проведение с ними совместных мероприятий, сотрудничество в сфере образования и культуры. "По всем аспектам внешнеэкономической деятельности у нас налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, и мы максимально используем его возможности. В Адыгею организуются реверсные бизнес-миссии, которые дают реальные результаты. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открыты к интересным инициативам и предложениям", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе встречи с иностранными журналистами. Глава Адыгеи отметил, что регион открыт для всестороннего взаимодействия как в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, а также в сфере студенческого и культурного обмена.
https://ria.ru/20240920/maykop-1973876235.html
https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, белоруссия, казахстан, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 23 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов зарубежных средств массовой информации о развитии внешнеэкономических связей региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Группа журналистов ведущих государственных средств массовой информации Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни находится в Адыгее в рамках пресс-тура.
В ходе встречи с ними Кумпилов ответил на ряд их вопросов, касающихся социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления на Россию, межнациональных связей, инвестиционной политики, туризма, налаживания деловых контактов с зарубежными странами.
В частности, он рассказал об интересе Адыгеи к опыту Азербайджана в сфере туризма, росте внешнеторгового оборота с Белоруссией, наращивании сотрудничества с Казахстаном и Китаем, организации новых проектов после ухода из РФ компаний недружественных стран с бизнес-структурами заинтересованных государств.
Также он отметил успешный опыт развития торговых отношений республики с более чем 70 странами Азии, Африки и Латинской Америки, проведение с ними совместных мероприятий, сотрудничество в сфере образования и культуры.
"По всем аспектам внешнеэкономической деятельности у нас налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, и мы максимально используем его возможности. В Адыгею организуются реверсные бизнес-миссии, которые дают реальные результаты. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открыты к интересным инициативам и предложениям", – приводит пресс-служба слова Кумпилова
, сказанные им в ходе встречи с иностранными журналистами.
Глава Адыгеи отметил, что регион открыт для всестороннего взаимодействия как в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, а также в сфере студенческого и культурного обмена.