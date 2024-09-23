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Экс-адвоката Березовского объявили в розыск - РИА Новости, 23.09.2024
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13:06 23.09.2024 (обновлено: 13:17 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/advokat-1974226996.html
Экс-адвоката Березовского объявили в розыск
Экс-адвоката Березовского объявили в розыск - РИА Новости, 23.09.2024
Экс-адвоката Березовского объявили в розыск
Арестованный в Польше по обвинению в руководстве нападением в Литве на беглого иноагента Леонида Волкова* бывший адвокат умершего российского бизнесмена Бориса... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:06
2024-09-23T13:17
польша
россия
леонид волков
борис березовский
юкос
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Арестованный в Польше по обвинению в руководстве нападением в Литве на беглого иноагента Леонида Волкова* бывший адвокат умершего российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолий Блинов объявлен в розыск в России за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах и свидетельствует база розыска МВД РФ."Блинова разыскивают по статье 193.1, часть 3-я – "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", по которой обязательно производство предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.В базе розыска МВД опубликованы его фотография и ФИО – Блинов Анатолий Анатольевич, 54-летний уроженец Омска.Собеседник уточнил, что в розыск Блинов был объявлен в 2018 году.В минувшую пятницу Блинов был арестован в Польше на три месяца, польская прокуратура предъявила ему обвинения в руководстве нападением на Волкова*. Литовские СМИ со ссылкой на полицию сообщили в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе.В начале апреля в Варшаве по этому делу были задержаны двое граждан Польши - Игорь Ц. и Максимилиан К. Им предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к Волкову* по поводу его национальной принадлежности и "политической деятельности".Шестого сентября телеканал RT опубликовал расследование, в котором говорится о том, что нападение на Волкова* было инициировано бывшим вице-президентом компании "ЮКОС" Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом и заочно приговорен к пожизненному заключению). Телеканал ссылается на переписку Невзлина с предполагаемым организатором нападения, ее он получил от источника в оппозиции, который, в свою очередь, утверждает, что получил ее от "от гражданина России Блинова, проживающего в Польше".Согласно материалу RT, Блинов признался, что ему не заплатили за организацию атаки на Волкова*, вместо денежных средств он стал получать угрозы от людей Невзлина. Затем, согласно расследованию телеканала, опасаясь за свою жизнь, Блинов передал архив российской диаспоре в Литве, дав понять, что готов всё обнародовать. При этом публичный конфликт между Невзлиным и Волковым* длится с 2022 года.В 2013 году Мосгорсуд признал законным второй заочный приговор Невзлину, согласно которому он получил еще шесть лет колонии за присвоение акций к ранее назначенному пожизненному заключению за организацию убийств и покушений.* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html
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польша, россия, леонид волков, борис березовский, юкос, московский городской суд, происшествия
Польша, Россия, Леонид Волков, Борис Березовский, ЮКОС, Московский городской суд, Происшествия
Экс-адвоката Березовского объявили в розыск

Арестованный в Польше экс-адвокат Березовского Блинов объявлен в розыск в России

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Арестованный в Польше по обвинению в руководстве нападением в Литве на беглого иноагента Леонида Волкова* бывший адвокат умершего российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолий Блинов объявлен в розыск в России за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах и свидетельствует база розыска МВД РФ.
"Блинова разыскивают по статье 193.1, часть 3-я – "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", по которой обязательно производство предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.
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Стало известно гражданство напавших на Волкова*
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В базе розыска МВД опубликованы его фотография и ФИО – Блинов Анатолий Анатольевич, 54-летний уроженец Омска.
Собеседник уточнил, что в розыск Блинов был объявлен в 2018 году.
В минувшую пятницу Блинов был арестован в Польше на три месяца, польская прокуратура предъявила ему обвинения в руководстве нападением на Волкова*. Литовские СМИ со ссылкой на полицию сообщили в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе.
В начале апреля в Варшаве по этому делу были задержаны двое граждан Польши - Игорь Ц. и Максимилиан К. Им предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к Волкову* по поводу его национальной принадлежности и "политической деятельности".
Шестого сентября телеканал RT опубликовал расследование, в котором говорится о том, что нападение на Волкова* было инициировано бывшим вице-президентом компании "ЮКОС" Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом и заочно приговорен к пожизненному заключению). Телеканал ссылается на переписку Невзлина с предполагаемым организатором нападения, ее он получил от источника в оппозиции, который, в свою очередь, утверждает, что получил ее от "от гражданина России Блинова, проживающего в Польше".
Согласно материалу RT, Блинов признался, что ему не заплатили за организацию атаки на Волкова*, вместо денежных средств он стал получать угрозы от людей Невзлина. Затем, согласно расследованию телеканала, опасаясь за свою жизнь, Блинов передал архив российской диаспоре в Литве, дав понять, что готов всё обнародовать. При этом публичный конфликт между Невзлиным и Волковым* длится с 2022 года.
В 2013 году Мосгорсуд признал законным второй заочный приговор Невзлину, согласно которому он получил еще шесть лет колонии за присвоение акций к ранее назначенному пожизненному заключению за организацию убийств и покушений.
* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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ПольшаРоссияЛеонид ВолковБорис БерезовскийЮКОСМосковский городской судПроисшествия
 
 
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