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В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 22.09.2024
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00:50 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/zemletryasenie-1974048358.html
В Аргентине произошло землетрясение
В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 22.09.2024
В Аргентине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис, сообщил национальный институт предупреждения землетрясений. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:50
2024-09-22T00:50
в мире
аргентина
происшествия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис, сообщил национальный институт предупреждения землетрясений. Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров. Сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
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в мире, аргентина, происшествия
В мире, Аргентина, Происшествия
В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис, сообщил национальный институт предупреждения землетрясений.
Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров.
Сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Кемеровской области произошло землетрясение
20 сентября, 08:22
 
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