https://ria.ru/20240922/zemletryasenie-1974048358.html

В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 22.09.2024

В Аргентине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис, сообщил национальный институт предупреждения землетрясений. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:50

2024-09-22T00:50

2024-09-22T00:50

в мире

аргентина

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис, сообщил национальный институт предупреждения землетрясений. Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров. Сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240920/zemletryasenie-1973754701.html

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в мире, аргентина, происшествия