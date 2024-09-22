https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974141469.html

"Сбить самолет": на Зеленского набросились после обращения с воздуха

"Сбить самолет": на Зеленского набросились после обращения с воздуха - РИА Новости, 22.09.2024

"Сбить самолет": на Зеленского набросились после обращения с воздуха

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на обращение Владимира Зеленского, записанное из самолета во время полета в США. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T23:05

2024-09-22T23:05

2024-09-22T23:54

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на обращение Владимира Зеленского, записанное из самолета во время полета в США.Глава киевского режима анонсировал встречи с представителями американских властей и заявил о том, что Украине якобы нужен мир."Может ли кто-нибудь сбить самолет?" — спросил Andr."Ты развязываешь войну. Ты пытаешься втянуть в нее НАТО. Это и есть твой план победы", — написал Sven."В твоем голосе звучит отчаяние. Украинцы заставят тебя заплатить за твои преступления", — заявил Rogerio Santos."Он был и останется комиком низшего уровня. Разница лишь в том, что сейчас на его руках кровь", — отметила X."Зима близко", — напомнил Bobah.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, оон, нато