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"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского - РИА Новости, 22.09.2024
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16:06 22.09.2024 (обновлено: 20:22 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского - РИА Новости, 22.09.2024
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского
Решение Владимира Зеленского повысить зарплаты сотрудникам своего офиса и силовикам приведет к массовому бунту, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:06
2024-09-22T20:22
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского повысить зарплаты сотрудникам своего офиса и силовикам приведет к массовому бунту, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.В пятницу украинский депутат Нина Южанина сообщила, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Зеленского, аппарата Верховной рады, кабмина, национального антикоррупционного бюро, налоговой службы, таможни, судов и прокуратуры."Вот это фактически мощнейшее формирование этой системы, которая направлена на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки. &lt;…&gt; Обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт", — отметил Соскин.Аналитик добавил, что такой поступок необходим Зеленскому для поддержки "верхушки пирамиды" с целью сохранить власть.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы — 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского

Соскин: повышение зарплат офису Зеленского приведет к массовому бунту

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского повысить зарплаты сотрудникам своего офиса и силовикам приведет к массовому бунту, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
В пятницу украинский депутат Нина Южанина сообщила, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Зеленского, аппарата Верховной рады, кабмина, национального антикоррупционного бюро, налоговой службы, таможни, судов и прокуратуры.
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"Вот это фактически мощнейшее формирование этой системы, которая направлена на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки. <…> Обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт", — отметил Соскин.
Аналитик добавил, что такой поступок необходим Зеленскому для поддержки "верхушки пирамиды" с целью сохранить власть.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы — 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
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