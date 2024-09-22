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"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2024
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
В украинском конфликте Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:43
2024-09-22T19:43
2024-09-22T19:43
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В украинском конфликте Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Западе должны осознать, что в этом конфликте для него не существует возможности победить. Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией", — считает он.Как отметил аналитик, последний вариант поставит под угрозу все человечество и жизнь на Земле как таковую."Таков реальный выбор", — заключил Меркурис.Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отметил глава государства.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
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"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
Меркурис: у Запада есть только два выхода из украинского конфликта