Рейтинг@Mail.ru
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/zapad-1974129582.html
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2024
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
В украинском конфликте Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:43
2024-09-22T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
запад
украина
киев
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В украинском конфликте Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Западе должны осознать, что в этом конфликте для него не существует возможности победить. Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией", — считает он.Как отметил аналитик, последний вариант поставит под угрозу все человечество и жизнь на Земле как таковую."Таков реальный выбор", — заключил Меркурис.Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отметил глава государства.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запад, украина, киев, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
"Таков выбор": на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине

Меркурис: у Запада есть только два выхода из украинского конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В украинском конфликте Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На Западе должны осознать, что в этом конфликте для него не существует возможности победить. Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского
Вчера, 16:06
Как отметил аналитик, последний вариант поставит под угрозу все человечество и жизнь на Земле как таковую.
«
"Таков реальный выбор", — заключил Меркурис.
Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отметил глава государства.
Порт Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
Вчера, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападУкраинаКиевРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала