https://ria.ru/20240922/zapad-1974080393.html

Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков

Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024

Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков

Западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить РФ, заявил в интервью пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:49

2024-09-22T11:49

2024-09-22T11:49

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

павел зарубин

безопасность

вооруженные силы рф

нато

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить РФ, заявил в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Идет война, они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность, вооруженные силы рф, нато