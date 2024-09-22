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Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/zapad-1974080393.html
Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков
Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024
Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков
Западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить РФ, заявил в интервью пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:49
2024-09-22T11:49
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
безопасность
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить РФ, заявил в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Идет война, они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, НАТО
Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков

Песков: коллективный Запад хочет стратегически и тактически победить Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить РФ, заявил в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идет война, они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинБезопасностьВооруженные силы РФНАТО
 
 
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