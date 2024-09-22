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На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/zapad-1974079181.html
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков
На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:41
2024-09-22T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков, комментируя реакцию ряда западных политиков, в частности, генсека НАТО Йенса Столтенберга, на заявление Путина о потенциальных последствиях для Запада от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Зарубина.
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в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Вооруженные силы РФ
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков

Песков: на Западе остаются трезвые головы, анализирующие слова Путина о НАТО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков, комментируя реакцию ряда западных политиков, в частности, генсека НАТО Йенса Столтенберга, на заявление Путина о потенциальных последствиях для Запада от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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