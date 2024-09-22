https://ria.ru/20240922/zapad-1974079181.html

На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков

На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024

На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков

На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:41

2024-09-22T11:41

2024-09-22T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

нато

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков, комментируя реакцию ряда западных политиков, в частности, генсека НАТО Йенса Столтенберга, на заявление Путина о потенциальных последствиях для Запада от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, нато, вооруженные силы рф