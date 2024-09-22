https://ria.ru/20240922/zapad-1974079181.html
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2024
На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков
На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:41
2024-09-22T11:41
2024-09-22T11:41
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
павел зарубин
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента РФ Владимира Путина с предостережениями в адрес НАТО по их участию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков, комментируя реакцию ряда западных политиков, в частности, генсека НАТО Йенса Столтенберга, на заявление Путина о потенциальных последствиях для Запада от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Западе есть трезвые головы, анализирующие слова Путина, заявил Песков
Песков: на Западе остаются трезвые головы, анализирующие слова Путина о НАТО