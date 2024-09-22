https://ria.ru/20240922/wildberries-1974129254.html
Wildberries запустила несколько обновлений
Wildberries запустила несколько обновлений - РИА Новости, 22.09.2024
Wildberries запустила несколько обновлений
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:42
2024-09-22T19:42
2024-09-22T19:42
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татьяна бакальчук
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технологии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел "Тренды" с оригинальными товарами популярных брендов. "Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений… На сайте запускаем раздел "Тренд" для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении", - сказано в сообщении. Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях" — по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций. Также компания планирует в ближайшее время запустить несколько новых складов в нескольких регионах России. "Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - сказала Бакальчук.
https://ria.ru/20240813/wildberries--1966041582.html
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россия, татьяна бакальчук, wildberries, технологии
Россия, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Технологии
Wildberries запустила несколько обновлений
Бакальчук: на WB появится раздел "Тренд" для товаров популярных брендов
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале
, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел "Тренды" с оригинальными товарами популярных брендов.
"Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений… На сайте запускаем раздел "Тренд" для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении", - сказано в сообщении.
Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях" — по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций.
Также компания планирует в ближайшее время запустить несколько новых складов в нескольких регионах России
.
"Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - сказала Бакальчук.