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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.09.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T23:29
2024-09-22T23:29
2024-09-22T23:30
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении Федорова в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы