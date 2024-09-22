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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:29 22.09.2024 (обновлено: 23:30 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/vzryvy-1974142903.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.09.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T23:29
2024-09-22T23:30
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в мире
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киев
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вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении Федорова в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении Федорова в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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