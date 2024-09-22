https://ria.ru/20240922/vzryv-1974054346.html

Украинские СМИ в четвертый раз сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ в четвертый раз сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ в четвертый раз сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинский телеканал "Общественное" четвертый раз за ночь сообщает о взрывах в Хмельницкой области. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:48

2024-09-22T03:48

2024-09-22T04:00

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" четвертый раз за ночь сообщает о взрывах в Хмельницкой области.Ранее, в ночь на воскресенье, телеканал уже дважды сообщал о взрывах в области, а также один раз о взрывах в самом Хмельницком."В Хмельницкой области снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240922/kharkov-1974052767.html

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хмельницкая область, украина, в мире, хмельницкий (город), вооруженные силы украины