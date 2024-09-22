https://ria.ru/20240922/vybory-1974126288.html

Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll

Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll - РИА Новости, 22.09.2024

Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов, в то время как правая партия... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T19:07

2024-09-22T19:07

2024-09-22T19:50

в мире

альтернатива для германии (партия)

бранденбург

олаф шольц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 29%, свидетельствуют данные опроса на выходе с участков, проведенного исследовательской группой Wahlen для телеканала ZDF.Согласно опросу, кроме СДПГ и АдГ в земельный парламент (ландтаг) проходят еще две партии: недавно образованная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС) с 11,5% голосов.Две партии-партнера СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции - "Зеленые" и свободные либералы (СвДП) - рискуют не попасть в ландтаг, поскольку опрос прогнозирует им результат ниже порога в 5%.Если данный прогноз окажется верным, то СДПГ получит 33 места в ландтаге из 88, АдГ - 30, ССВ - 13, а ХДС - 12 мест.Также прогнозируется высокая явка в 73%.

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

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в мире, альтернатива для германии (партия), бранденбург, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс