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Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll
Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll - РИА Новости, 22.09.2024
Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll
Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов, в то время как правая партия... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:07
2024-09-22T19:07
2024-09-22T19:50
в мире
альтернатива для германии (партия)
бранденбург
олаф шольц
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 29%, свидетельствуют данные опроса на выходе с участков, проведенного исследовательской группой Wahlen для телеканала ZDF.Согласно опросу, кроме СДПГ и АдГ в земельный парламент (ландтаг) проходят еще две партии: недавно образованная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС) с 11,5% голосов.Две партии-партнера СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции - "Зеленые" и свободные либералы (СвДП) - рискуют не попасть в ландтаг, поскольку опрос прогнозирует им результат ниже порога в 5%.Если данный прогноз окажется верным, то СДПГ получит 33 места в ландтаге из 88, АдГ - 30, ССВ - 13, а ХДС - 12 мест.Также прогнозируется высокая явка в 73%.
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в мире, альтернатива для германии (партия), бранденбург, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Альтернатива для Германии (партия), Бранденбург, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге, показал exit poll
Exit poll: социал-демократы Шольца выигрывают выборы в Брандебурге с 32%
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 29%, свидетельствуют данные опроса на выходе с участков, проведенного исследовательской группой Wahlen для телеканала ZDF.
Согласно опросу, кроме СДПГ и АдГ в земельный парламент (ландтаг) проходят еще две партии: недавно образованная партия "Союз Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС
) с 11,5% голосов.
Две партии-партнера СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции - "Зеленые" и свободные либералы (СвДП) - рискуют не попасть в ландтаг, поскольку опрос прогнозирует им результат ниже порога в 5%.
Если данный прогноз окажется верным, то СДПГ получит 33 места в ландтаге из 88, АдГ - 30, ССВ - 13, а ХДС - 12 мест.
Также прогнозируется высокая явка в 73%.