https://ria.ru/20240922/vsu-1974053913.html

Житель Курской области рассказал, как выжил после обстрела ВСУ

Житель Курской области рассказал, как выжил после обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Житель Курской области рассказал, как выжил после обстрела ВСУ

Житель села Погребки Суджанского района Курской области рассказал РИА Новости, как во время эвакуации его машина сгорела после обстрела ВСУ, его зять погиб, а... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:40

2024-09-22T03:40

2024-09-22T03:40

специальная военная операция на украине

россия

курск

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Житель села Погребки Суджанского района Курской области рассказал РИА Новости, как во время эвакуации его машина сгорела после обстрела ВСУ, его зять погиб, а сам он провалялся в поле 1,5 суток, пока его не подобрали российские солдаты и не отправили залечивать ожоги в Курск. "Мы ехали на машинах на эвакуацию, и по асфальту навстречу появились танки... И как раз поворачивают с дороги, и я смотрю - из последнего танка синяя дымка. Еще мгновение - и все. Руль в руках куда-то летит, я не понимаю, что случилось, машина стоит, внутри все горит", - вспоминает Александр Касьянов, находящийся в Курской областной больнице. Он кое-как сумел выбраться наружу, а зять, ехавший с ним, не выжил. "Я крутился на земле, потому что одежда горела на мне. Через мгновение я почувствовал, что я куда-то лечу. Пару кувырков - и какая-то трава, я не понимаю, где нахожусь", - сказал Александр. По его словам, он то терял сознание, то приходил в себя. Прошел день, прошла ночь. Вдруг он услышал шум вертолета, выбрался из куста и увидел российских солдат. Они дали ему попить, вызвали помощь, на мотоцикле отвезли в деревню, где им занялся военный доктор. Затем его повезли во Льгов, потом - в Курск. "Десятка полтора операций по пересадке кожи сделали. Сейчас чувствую себя хорошо, но еще контузия, шум в ушах", - заметил мужчина, которого госпитализировали больше месяца назад. Во второй машине ехали его жена Марина, их сын и дочь. Им удалось добраться до деревни, где им оказали помощь. По ее словам, их машина уцелела, "только окна простреленные". "Стреляли из автоматов по машине в упор... Первая машина взорвалась - наверное, в бензобак пуля попала", - заявила Марина. По её словам, это были украинцы, она "поняла по голосам, как они смеялись". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html

https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html

https://ria.ru/20240920/ochevidetsa-1973745279.html

россия

курск

курская область

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россия, курск, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины