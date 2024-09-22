Рейтинг@Mail.ru
На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/vrach-1974050116.html
На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района
На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района - РИА Новости, 22.09.2024
На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района
Офис врача общей практики планируют построить в кубанском Крымске для 1100 жителей, объект возводят по краевой госпрограмме, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:41
2024-09-22T01:41
общество
краснодарский край
крымск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Офис врача общей практики планируют построить в кубанском Крымске для 1100 жителей, объект возводят по краевой госпрограмме, сообщили в администрации региона. "В Крымске строят новый офис врача общей практики. Работы на ул. Надежды ведут по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что строители уже выполнили каменную кладку, приступают к устройству кровли здания и работам на инженерных сетях. Завершить все работы планируют до конца 2024 года. "Долгое время жители отдаленного микрорайона получали необходимую медпомощь в центральной районной больнице, что для них было неудобно. Поэтому строительство офиса врача общей практики на месте стало для нас первостепенной задачей. Теперь более 1,1 тысячи человек, среди которых 546 детей, смогут получить необходимую помощь недалеко от дома", – добавил главный врач Крымской центральной районной больницы Артак Матевосян. Всего в этом году за счет средств бюджета Краснодарского края построят 11 офисов врача общей практики и семь фельдшерско-акушерских пунктов. Еще шесть ФАПов установят по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют власти.
https://ria.ru/20240921/kuban-1973944013.html
https://ria.ru/20240922/gostinitsa-1974049991.html
краснодарский край
крымск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, крымск
Общество, Краснодарский край, Крымск
На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района

Офис врача общей практики построят в Крымске для 1100 жителей

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Офис врача общей практики планируют построить в кубанском Крымске для 1100 жителей, объект возводят по краевой госпрограмме, сообщили в администрации региона.
"В Крымске строят новый офис врача общей практики. Работы на ул. Надежды ведут по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения", - говорится в сообщении.
Девочка у окна в детском доме - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Стало известно, какую сумму власти Кубани направили для детей-сирот
Вчера, 01:46
Отмечается, что строители уже выполнили каменную кладку, приступают к устройству кровли здания и работам на инженерных сетях. Завершить все работы планируют до конца 2024 года.
"Долгое время жители отдаленного микрорайона получали необходимую медпомощь в центральной районной больнице, что для них было неудобно. Поэтому строительство офиса врача общей практики на месте стало для нас первостепенной задачей. Теперь более 1,1 тысячи человек, среди которых 546 детей, смогут получить необходимую помощь недалеко от дома", – добавил главный врач Крымской центральной районной больницы Артак Матевосян.
Всего в этом году за счет средств бюджета Краснодарского края построят 11 офисов врача общей практики и семь фельдшерско-акушерских пунктов. Еще шесть ФАПов установят по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют власти.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Кондратьев поручил перевести жителей из ПВР в отели после атаки ВСУ
01:37
 
ОбществоКраснодарский крайКрымск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала