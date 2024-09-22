https://ria.ru/20240922/vrach-1974050116.html

На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района

На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района - РИА Новости, 22.09.2024

На Кубани построят офис врача общей практики для жителей отдаленного района

Офис врача общей практики планируют построить в кубанском Крымске для 1100 жителей, объект возводят по краевой госпрограмме, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:41

2024-09-22T01:41

2024-09-22T01:41

общество

краснодарский край

крымск

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Офис врача общей практики планируют построить в кубанском Крымске для 1100 жителей, объект возводят по краевой госпрограмме, сообщили в администрации региона. "В Крымске строят новый офис врача общей практики. Работы на ул. Надежды ведут по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что строители уже выполнили каменную кладку, приступают к устройству кровли здания и работам на инженерных сетях. Завершить все работы планируют до конца 2024 года. "Долгое время жители отдаленного микрорайона получали необходимую медпомощь в центральной районной больнице, что для них было неудобно. Поэтому строительство офиса врача общей практики на месте стало для нас первостепенной задачей. Теперь более 1,1 тысячи человек, среди которых 546 детей, смогут получить необходимую помощь недалеко от дома", – добавил главный врач Крымской центральной районной больницы Артак Матевосян. Всего в этом году за счет средств бюджета Краснодарского края построят 11 офисов врача общей практики и семь фельдшерско-акушерских пунктов. Еще шесть ФАПов установят по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют власти.

https://ria.ru/20240921/kuban-1973944013.html

https://ria.ru/20240922/gostinitsa-1974049991.html

краснодарский край

крымск

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общество, краснодарский край, крымск