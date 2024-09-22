Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Володин прибыл в Могилев на заседание парламента СБР
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОГИЛЁВ (Белоруссия), 22 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского собрания, прибыли в воскресенье в Могилев, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба Госдумы, в понедельник в Могилеве состоится заседание совета парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран.
В составе делегации Государственной Думы: председатели комитетов по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский, первые заместители председателя комитета по энергетике Павел Завальный, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.
Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом
18 сентября, 22:43