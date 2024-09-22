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Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию - РИА Новости, 22.09.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:24 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/volodin-1974110565.html
Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию - РИА Новости, 22.09.2024
Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:24
2024-09-22T16:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
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вячеслав володин
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МОГИЛЁВ (Белоруссия), 22 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского собрания, прибыли в воскресенье в Могилев, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщила пресс-служба Госдумы, в понедельник в Могилеве состоится заседание совета парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран. В составе делегации Государственной Думы: председатели комитетов по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский, первые заместители председателя комитета по энергетике Павел Завальный, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.
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могилев, белоруссия, россия, вячеслав володин, леонид калашников, евгений москвичев, госдума рф, политика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Могилев, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Леонид Калашников, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Политика
Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Володин прибыл в Могилев на заседание парламента СБР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОГИЛЁВ (Белоруссия), 22 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского собрания, прибыли в воскресенье в Могилев, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба Госдумы, в понедельник в Могилеве состоится заседание совета парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран.
В составе делегации Государственной Думы: председатели комитетов по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский, первые заместители председателя комитета по энергетике Павел Завальный, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМогилевБелоруссияРоссияВячеслав ВолодинЛеонид КалашниковЕвгений МосквичевГосдума РФПолитика
 
 
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