https://ria.ru/20240922/volodin-1974110565.html

Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию - РИА Новости, 22.09.2024

Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:24

2024-09-22T16:24

2024-09-22T16:24

парламентское собрание союза беларуси и россии

могилев

белоруссия

россия

вячеслав володин

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евгений москвичев

госдума рф

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МОГИЛЁВ (Белоруссия), 22 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы, председатель парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин, а также депутаты – члены парламентского собрания, прибыли в воскресенье в Могилев, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщила пресс-служба Госдумы, в понедельник в Могилеве состоится заседание совета парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран. В составе делегации Государственной Думы: председатели комитетов по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский, первые заместители председателя комитета по энергетике Павел Завальный, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

https://ria.ru/20240918/posol-1973524913.html

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могилев, белоруссия, россия, вячеслав володин, леонид калашников, евгений москвичев, госдума рф, политика